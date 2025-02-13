Мостовой: как можно говорить о ЛЧ, когда «Зенит» не мог три-четыре года выйти из группы?

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой предположил, на каком уровне могли бы выступать российские клубы в обновлённой Лиге чемпионов УЕФА.

«Сложно говорить, на каком уровне выступали бы наши команды в Лиге чемпионов, если исходить из того, что мы на протяжении нескольких лет ни с кем не играли. Но когда мы вступали в еврокубках, тот же «Зенит», который был чемпионом России, три-четыре года подряд не мог выйти из группы, уступая бельгийцам. Как тогда об этом говорить? Можно будет что-то сказать, когда будем играть. Всё равно по составу наши команды, как «Зенит», обязаны выходить из группы, потому что там играют 15 иностранцев», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.