«Ман Сити» рискует потерять основного защитника до конца сезона из-за травмы — FPL MCFC

29-летний центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи может пропустить оставшуюся часть нынешнего сезона из-за травмы. Об этом сообщает аккаунт FPL MCFC, специализирующийся на «горожанах», в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, швейцарский футболист получил повреждение, на восстановление от которого ему потребуется несколько месяцев.

Напомним, Аканджи получил травму в минувшем стыковом матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», в котором «горожане» уступили со счётом 2:3.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Аканджи с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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