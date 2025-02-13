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Кроос отреагировал на победный гол Беллингема в матче «Реала» с «Манчестер Сити»

Кроос отреагировал на победный гол Беллингема в матче «Реала» с «Манчестер Сити»
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос отреагировал на гол хавбека «сливочных» Джуда Беллингема в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:2).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    

Англичанин выложил в соцсетях фотографию, на которой он празднует свой победный гол. Кроос оставил комментарий под этим постом.

«Чемпионский менталитет», — написал Тони Кроос.

Напомним, по ходу встречи «Реал» дважды уступал в счёте, но смог отыграться и вырвать победу в концовке.

В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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