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Кроос отреагировал на победный гол Беллингема в матче «Реала» с «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос отреагировал на гол хавбека «сливочных» Джуда Беллингема в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:2).

Англичанин выложил в соцсетях фотографию, на которой он празднует свой победный гол. Кроос оставил комментарий под этим постом.

«Чемпионский менталитет», — написал Тони Кроос.

Напомним, по ходу встречи «Реал» дважды уступал в счёте, но смог отыграться и вырвать победу в концовке.

В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.