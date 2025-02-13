Николай Наумов назвал подарком матчи сборной России с Нигерией и Замбией

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России с Замбией (март) и Нигерией (6 июня).

«Нигерия — очень сильная сборная, и даже Замбия не будет лёгким соперником для России, потому что с африканцами всегда тяжело играть — они крепкие, жилистые и хорошо бегают. Мне кажется, это неплохие соперники. Дай бог, чтобы мы сыграли с ними. Для сборной России такие команды — это подарок, ведь они посильнее, чем прошлые наши соперники. Но также нужно играть матчи с такими странами, как Бруней. Я помню, как нам тяжело давались игры с Андоррой и Фарерами — с ними тоже нужно уметь играть, ведь они ставят «автобус».

Мне кажется, что основные футболисты сборной Нигерии приедут в Россию. С сербами было сложнее, потому что их страна находится в Европе. А тут африканская страна, поэтому футболисты должны согласиться на вызов в сборную и поехать играть с нами. РФС, вероятно, это обговаривал. Ведь мы оплачиваем их переезд и берём большие затраты на себя», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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