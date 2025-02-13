Ди Мария объяснил, почему считает Месси лучшим футболистом в истории, а не Роналду

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария ответил, удивило ли его заявление Криштиану Роналду о том, что он считает себя лучшим футболистом в истории.

«Я не удивлён, ведь играл с ним четыре года [в «Реале»]. Так было всегда. Он всегда делал такие заявления, всегда старался быть лучшим. Однако он родился в неудобное время, потому что есть другой игрок, которого коснулась волшебная палочка. Эта реальность подтверждается цифрами. У одного из них восемь «Золотых мячей», а у другого — пять. Весомая разница.

Быть чемпионом и обладателем двух Кубков Америки — это тоже то, что формирует разницу. А потом видишь Месси во время матчей. Каждую минуту каждого матча он играет так, будто он на заднем дворе. И он делает это уже 18, 20 лет. Все говорят: «Уже известно, что он [Месси] будет делать на поле». Что ж, попробуйте отобрать у Лео мяч. Он сделает всё как надо, пускай ему будет хоть 40 лет. Месси продолжит играть в тики-таку.

Криш остаётся собой. Он всегда делал подобные заявления. Но для меня Лео — лучший в мире и лучший в истории, без каких-либо сомнений», — приводит слова Ди Марии Infobae.

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