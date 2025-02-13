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Колыванов — о словах Семака: даже «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» не попали в топ-8

Колыванов — о словах Семака: даже «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» не попали в топ-8
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Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов отреагировал на высказывание главного тренера «Зенита» Сергея Семака, что клуб не попал бы в топ-8 команд общего этапа Лиги чемпионов, если бы участвовал в турнире.

«Что касается слов Семака о Лиге чемпионов, то даже «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» не попали в топ-8. Там каждый матч складывается по-разному. Понятно, что есть более сильные и денежные команды, которые давно выступают на высоком уровне. У них никогда нет проблем с покупкой футболистов, поэтому с ними очень сложно соперничать.

«Зенит» — достойная команда, поэтому занял бы в Лиге чемпионов 12-16-е места. Но уровень нашего футбола мы сможем определить, как только начнём играть в еврокубках. Сейчас мы играем только в чемпионате России, поэтому кто-то говорит, что наш уровень сильно упал. Но объективно это оценить нельзя», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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