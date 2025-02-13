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Игрок «СКА-Хабаровск» Симонян: на сборах все работают по максимуму, никаких поблажек нет

Игрок «СКА-Хабаровск» Симонян: на сборах все работают по максимуму, никаких поблажек нет
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Полузащитник «СКА-Хабаровск» Артём Симонян рассказал о сборах команды в Турции, где команда готовится к возобновлению сезона.

– А как вообще сборы сейчас проходят, уже в оптимальном состоянии?
– Думаю, да. У нас пошла уже вторая фаза подготовки, набираем форму, готовимся. Проблем нет.

– Вы опытный футболист, можете дать слабину себе, может, во время каких-либо упражнений?
– Ха-ха, да нет такого. Поблажек никаких нет, все работают на максимуме. Все выполняют требования тренерского штаба. Наоборот, если у кого-то есть какие-то недомогания, то тренеры попросят чуть поберечь себя, чтобы не усугубить повреждения. В этом плане полное понимание, — приводит слова Симоняна «РБ Спорт».

По итогам первой части сезона-2024/2025 «СКА-Хабаровск» занимает восьмое место в турнирной таблице Мелбет Первой Лиги с 29 очками после 21 матча.

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