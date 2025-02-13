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AS: Винисиус сообщил «Реалу», сколько хочет зарабатывать по новому договору, и ждёт ответа

AS: Винисиус сообщил «Реалу», сколько хочет зарабатывать по новому договору, и ждёт ответа
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор через своих агентов сообщил руководству «сливочных» сумму, которую он желает зарабатывать по новому контракту. Об этом заявляет AS. Действующее трудовое соглашение 24-летнего вингера рассчитано до лета 2027 года.

По информации источника, на текущий момент бразильский футболист ждёт ответа от руководства «Королевского клуба». При этом «Реал» изначально не планировал обсуждать пролонгацию его трудового соглашения зимой, однако был вынужден сделать это из-за растущего интереса к игроку из Саудовской Аравии.

Подчёркивается, что руководство «сливочных» хочет сохранить баланс между зарплатами главных звёзд команды — Винисиусом, Килианом Мбаппе и Джудом Беллингемом. На данный момент оклад Винисиуса и Мбаппе составляет примерно € 15 млн за сезон.

Винисиус Жуниор Подробнее
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