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Марсело назвал игрока, который произвёл на него наибольшее впечатление за всю карьеру

Марсело назвал игрока, который произвёл на него наибольшее впечатление за всю карьеру
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Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Марсело ответил на вопрос, какой игрок произвёл на него наибольшее впечатление за всю его карьеру.

«Я играл с очень хорошими игроками. Всегда. В сборной это определённо был Роналдиньо. Но больше всего меня впечатлил Иско. Для меня [Лука] Модрич, [Тони] Кроос и Иско были невероятными, но Иско был игроком, который сказал, что никто не может отобрать у него мяч, и это правда так. Он был и остаётся первоклассным игроком. Он всегда меня удивлял», — приводит слова Марсело Mundo Deportivo.

Марсело и Иско вместе выступали в составе «Королевского клуба» с 2013 по 2022 год. За «сливочных» испанский полузащитник провёл 246 матчей и забил 37 голов. С 2023 года Иско выступает за «Бетис». В нынешнем сезоне он провёл девять матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

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