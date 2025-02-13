В «Барселоне» определились с приоритетными трансферными целями на лето — AS

Спортивный директор «Барселоны» Деку хочет, чтобы клуб усилил позиции левого нападающего и центрального защитника грядущим летом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, из всех возможных вариантов для усиления левого фланга атаки Деку больше всего нравится кандидатура Луиса Диаса из «Ливерпуля». Однако португальский специалист понимает, что осуществление данной сделки потребует больших затрат.

Также каталонский клуб крайне заинтересован в центральном защитнике «Байера» Жонатане Та. Но Деку осознаёт, что для заключения соглашения с немецким футболистом, чей контракт с «фармацевтами» заканчивается грядущим летом, сине-гранатовым придётся продать кого-то из нынешних игроков обороны.

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