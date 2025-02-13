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Чалов и Оздоев не выйдут в стартовом составе ПАОКа на матч Лиги Европы со «Стяуа»

Сегодня, 13 февраля, состоится первый стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы между греческим ПАОКом и румынским «Стяуа». Игра пройдёт на стадионе «Тумба» (Салоники). В качестве главного арбитра встречи выступит Лоуренс Виссер из Бельгии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

ПАОК: Котарски, Кендзёра, Михайлидис, Отто, Баба, Шваб, Мейте, Пелькас, Тайсон, Константелиас, Саматта.

«Стяуа»: Тырновану, Крецу, Попеску, Радунович, Нгезана, Кирикеш, Чисотти, Шут, Микулеску, Тэнасе, Бырлиджа.

Российские футболисты Фёдор Чалов и Магомед Оздоев начнут матч на скамейке запасных.

Ответный стыковой матч между ПАОКом и «Стяуа» состоится 20 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Националэ» в Бухаресте. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

По итогам общего этапа турнира ПАОК занял 22-е место, «Стяуа» — 11-е место.

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