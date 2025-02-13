Шалимов: не вижу, чтобы Пьянич улучшал свою игру — всё то же самое, что и было осенью

Известный российский тренер Игорь Шалимов оценил игру московского ЦСКА на Winline Зимнем Кубке РПЛ и высказался о новой схеме команды.

«Большого прогресса в игре на турнире после перехода на новую схему не увидел. Такая схема хороша при матчах с топами, когда дадут простор и армейцы смогут убегать в контратаку, есть шанс на гол. В играх же со средними командами и аутсайдерами надо будет взламывать оборону позиционной атакой, а это не отлажено.

Не вижу, что улучшает свою игру [Миралем] Пьянич — всё то же самое, что и было осенью. Может быть, надо ещё время. Настораживает, что в этой схеме не очень комфортно чувствует себя [Аббосбек] Файзуллаев. Нет былой уверенности, решения не те», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, ЦСКА проиграл «Краснодару» в матче Зимнего Кубка за третье место со счётом 1:2.