Марсело рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Марсело рассказал о своих чувствах после объявления о завершении карьеры и поделился планами на будущее. Напомним, футболист объявил об уходе из спорта 6 февраля.

«Я сделал всё, что должен был сделать в футболе, я многого добился, но приходит время, когда нужны новые вызовы. Я не устал от футбола, но мне хотелось заняться и другими вещами.

Мне нужно больше времени проводить с семьей. Я собираюсь возить детей в школу, больше общаться с женой. Теперь у меня больше времени, чтобы читать и отправлять электронные письма. Также хочу заняться искусством, музыкой, снимать фильмы вместе с женой. Я знаю нескольких певцов, и мне бы очень хотелось написать для них песню, сделать бит. Это было для меня мечтой», — приводит слова Марсело Goal.

Марсело 36 лет, он является воспитанником футбольного клуба «Флуминенсе». К мадридскому «Реалу» защитник присоединился в 2007 году. В составе «сливочных» бразилец выиграл в общей сложности 25 трофеев. Пять раз Марсело становился обладателем Лиги чемпионов, шесть раз выигрывал чемпионат Испании, два раза – Кубок страны.

Летом 2022 года защитник перешёл в греческий «Олимпиакос», но уже в феврале 2023-го расторг контракт. С февраля 2023-го по ноябрь 2024-го Марсело выступал за «Флуминенсе».