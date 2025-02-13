Агенты Винисиуса первыми установили контакт с Саудовской Аравией — Marca

Агенты Фред Пенья и Тиаго Фрейтас, являющиеся представителями крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, первыми установили контракт с Саудовской Аравией, клубы из которой на текущий момент проявляют активный интерес к 24-летнему футболисту. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в 2023 году Пенья и Фрейтас пытались связаться с Саадом Аль-Лазизом, который тогда возглавлял Саудовский чемпионат. В ходе встречи представители Винисиуса показали, что готовы к обсуждению потенциального перехода бразильского вингера в чемпионат Саудовской Аравии.

Ранее Винисиус сообщил, что ведёт переговоры о продлении контракта со «сливочными», который заканчивается летом 2027 года.

Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе: