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Агенты Винисиуса первыми установили контакт с Саудовской Аравией — Marca

Агенты Винисиуса первыми установили контакт с Саудовской Аравией — Marca
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Агенты Фред Пенья и Тиаго Фрейтас, являющиеся представителями крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, первыми установили контракт с Саудовской Аравией, клубы из которой на текущий момент проявляют активный интерес к 24-летнему футболисту. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в 2023 году Пенья и Фрейтас пытались связаться с Саадом Аль-Лазизом, который тогда возглавлял Саудовский чемпионат. В ходе встречи представители Винисиуса показали, что готовы к обсуждению потенциального перехода бразильского вингера в чемпионат Саудовской Аравии.

Ранее Винисиус сообщил, что ведёт переговоры о продлении контракта со «сливочными», который заканчивается летом 2027 года.

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