Юрий Сёмин: в сложившейся ситуации для сборной России выбрали очень неплохих соперников

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин высказался о грядущих товарищеских матчах сборной России с Замбией, Нигерией и Беларусью.

«Считаю, что в сложившейся ситуации для сборной России выбрали очень неплохих соперников. Но главное, чтобы Замбия и Нигерия привезли основные составы. На мой взгляд, Валерий Карпин получил возможность провести по-настоящему качественные спарринги.

РФС необходимо похвалить за то, как в условиях полного отстранения от международных соревнований они находят возможность, чтобы наши футболисты не простаивали. Даже когда оппонентов искать объективно сложно, федерация ведёт себя правильно и проводит эффективную работу», — приводит слова Сёмина RT.

В четверт, 13 февраля, пресс-служба РФС на официальном сайте сообщила, что товарищеский матч сборной России с Замбией пройдёт в Москве в марте. 6 июня команда Валерия Карпина проведёт домашнюю встречу с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси. Места проведения и время начала встреч станут известны позднее.