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Дубль Дурана помог «Аль-Насру» победить «Аль-Ахли», Роналду был заменён на 76-й минуте

Дубль Дурана помог «Аль-Насру» победить «Аль-Ахли», Роналду был заменён на 76-й минуте
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Завершился матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Ахли» и «Аль-Наср». Игра проходила на стадионе «Принц Абдулла аль-Файсал» в Джидде. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Артуро Рамос. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 20-й тур
13 февраля 2025, четверг. 20:30 МСК
Аль-Ахли
Джидда
Окончен
2 : 3
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Дуран – 32'     1:1 Тони – 78'     1:2 Яхья – 80'     1:3 Дуран – 88'     2:3 Аль-Набит – 90+8'    
Удаления: нет / Симакан – 47'

На 32-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран. На 78-й минуте форвард «Аль-Ахли» Айван Тони восстановил равновесие. На 80-й минуте нападающий Айман Яхья вывел гостей вперёд. В концовке матча Дуран оформил дубль. На 90+8-й минуте нападающий Сумайхан Аль-Набит сократил отставание «Аль-Ахли».

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду был заменён на 76-й минуте.

«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 44 очка за 20 матчей. «Аль-Ахли» заработал 38 очков после 20 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Аль-Иттихад», у которого 49 очков за 19 игр.

Календарь чемпионата Саудовской Аравии
Турнирная таблица чемпионата Саудовской Аравии
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