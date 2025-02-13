Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мидтьюлланн — Реал Сосьедад, результат матча 13 февраля 2025, счет 1:2, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Реал Сосьедад» без Захаряна победил «Мидтьюлланн» в стыковом матче Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Закончился первый стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы между «Мидтьюлланном» и «Реалом Сосьедад». Игра проходила на стадионе «МСХ Арена» (Хернинг, Дания). В качестве главного арбитра встречи выступил Орель Гринфилд. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
13 февраля 2025, четверг. 20:45 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Окончен
1 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
0:1 Мендес – 11'     0:2 Кубо – 31'     1:2 Букса – 38'    

В начале встречи счёт открыл полузащитник «Реала Сосьедад» Брайс Мендес, забивший с пенальти. На 31-й минуте крайний нападающий испанской команды Такефуса Кубо укрепил её преимущество. На 38-й минуте нападающий Адам Букса сократил отставание «Мидтьюлланна».

Российский полузащитник Арсен Захарян провёл матч на скамейке запасных.

Ответный стыковой матч между командами состоится 20 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
Материалы по теме
Брат Арсена Захаряна объяснил, почему хавбеку «Реала Сосьедад» не нужно уходить в аренду

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android