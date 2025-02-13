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«Реал Сосьедад» без Захаряна победил «Мидтьюлланн» в стыковом матче Лиги Европы

Закончился первый стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы между «Мидтьюлланном» и «Реалом Сосьедад». Игра проходила на стадионе «МСХ Арена» (Хернинг, Дания). В качестве главного арбитра встречи выступил Орель Гринфилд. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

В начале встречи счёт открыл полузащитник «Реала Сосьедад» Брайс Мендес, забивший с пенальти. На 31-й минуте крайний нападающий испанской команды Такефуса Кубо укрепил её преимущество. На 38-й минуте нападающий Адам Букса сократил отставание «Мидтьюлланна».

Российский полузащитник Арсен Захарян провёл матч на скамейке запасных.

Ответный стыковой матч между командами состоится 20 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

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