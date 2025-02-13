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Юнион — Аякс, результат матча 13 февраля 2025, счёт 0:2, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Аякс» одержал победу над «Юнионом» в стыковом матче Лиги Европы
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Завершился первый стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы между бельгийским «Юнионом» и нидерландским «Аяксом». Игра проходила на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе (Бельгия). В качестве главного арбитра встречи выступил Донатас Румшас из Литвы. Гости одержали победу со счётом 2:0.

Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
13 февраля 2025, четверг. 20:45 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Окончен
0 : 2
Аякс
Амстердам, Нидерланды
0:1 Расмуссен – 59'     0:2 Мокио – 71'    

Счёт в матче был открыт на 59-й минуте, отметился нападающий «Аякса» Кристиан Расмуссен с передачи Оливера Эдвардсена. На 71-й минуте Йорти Мокио увеличил преимущество гостей.

Ответный стыковой матч между «Юнионом» и «Аяксом» состоится 20 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

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