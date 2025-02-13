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Фенербахче — Андерлехт, результат матча 13 февраля 2025, счёт 3:0, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Фенербахче» разгромил «Андерлехт» в стыковом матче Лиги Европы
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Закончился первый стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы между турецким «Фенербахче» и бельгийским «Андерлехтом». Игра проходила на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). В качестве главного арбитра встречи выступил Никола Дабанович из Черногории. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Лига Европы . Стыковые матчи. 1-й матч
13 февраля 2025, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
3 : 0
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
1:0 Тадич – 11'     2:0 Джеко – 42'     3:0 Эн-Несири – 57'    

Счёт в матче открыл нападающий «Фенербахче» Душан Тадич на 11-й минуте. На 42-й минуте Эдин Джеко увеличил преимущество хозяев. На 57-й минуте Юссеф Эн-Несири с передачи Себастьяна Шиманьски забил третий гол команды в матче.

Ответный стыковой матч между командами состоится 20 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.

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