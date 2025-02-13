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«Видно, что техничный парень». Шалимов оценил игру новичка «Спартака» Гарсии

«Видно, что техничный парень». Шалимов оценил игру новичка «Спартака» Гарсии
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Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о дебюте нового нападающего «Спартака» Ливая Гарсии. Футболист вышел в стартовом составе в финальном матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Зенитом» (0:3).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    
Удаления: Мартинс – 71' / нет

«Он вышел на правом фланге. Но меня больше удивило то, что слева вышел Медина — неужели Зиньковский настолько слабый и в него настолько не верят, что ставят игрока с другой позиции?

У Гарсии есть определённый класс — это видно по касаниям, по передачам. Но по голам и обострениям говорить тяжело, потому что вся команда явно пока не в лучшей форме. А так видно, что техничный парень, это заметно. Просто этот матч не тот случай, когда мы можем что-то оценить.

Пока непонятно, как будет выглядеть основной состав. Есть интриги — будет ли Угальде центрфорвардом? Если Гарсия справа, то Бонгонда сядет на лавку или перейдёт налево?» — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, Гарсия перебрался в «Спартак» из греческого АЕКа. О сделке было объявлено 7 февраля 2025 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн.

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