Радимов рассказал, что Пабло Солари может привнести в игру «Спартака»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов рассказал, что новоиспечённый крайний нападающий «Спартака» Пабло Солари способен добавить в игру красно-белых.

«Насколько я слышал от своих друзей из Аргентины, Солари — это очень техничный футболист и очень быстрый, который как раз может добавить то, чего «Спартаку» не хватало, — обыгрыша один в один. Он это делает легко и на большой скорости. Будет создавать проблемы для обороны других команд, в этом плане развяжет руки Угальде и Барко», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

«Спартак» объявил о переходе Солари из «Ривер Плейт» 11 февраля. Контракт 23-летнего нападающего с красно-белыми рассчитан сроком на 4,5 года. Футболист будет выступать под седьмым номером. Ранее в СМИ появилась информация, что сумма сделки составит € 12 млн, из которых € 10 млн — фактическая плата, а € 2 млн — возможные бонусы за достижения Солари в России.

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