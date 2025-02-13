«Панатинаикос» проиграл «Викингуру» в матче Лиги конференций. Лодыгин пропустил два гола

Закончился первый стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги конференций между исландским «Викингуром» Р и греческим «Панатинаикосом». Игра проходила на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки (Финляндия). В качестве главного арбитра встречи выступил Рохит Сагги из Норвегии. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 13-й минуте защитник хозяев Давид Атласон с передачи Эрлингюра Агнарссона открыл счёт в матче. На 56-й минуте Маттиас Вилхьялмссон увеличил преимущество своей команды. На 90+1-й минуте Фотис Иоаннидис сократил отставание гостей.

Российский голкипер Юрий Лодыгин, который выступает за «Панатинаикос», провёл на поле все 90 минут и пропустил два мяча.

Ответный стыковой матч между командами состоится 20 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск.