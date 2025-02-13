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Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании игрока молодёжной сборной Алжира

Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании игрока молодёжной сборной Алжира
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Махачкалинское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о подписании долгосрочного контракта с 22-летним защитником молодёжной сборной Алжира Мохамедом Аззи.

Ранее Аззи выступал за «Белуиздад» из чемпионата Алжира, в составе которого становился трёхкратным чемпионом страны и обладателем Кубка Алжира. Подчёркивается, что основная позиция новоиспечённого футболиста «Динамо» на поле — правый защитник, латераль.

Аззи выступал в составе «Белуиздады» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 225 тыс.

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