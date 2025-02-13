Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аканджи пропустит матчи с «Реалом» и «Ливерпулем» из-за травмы — The Times

Аканджи пропустит матчи с «Реалом» и «Ливерпулем» из-за травмы — The Times
Комментарии

Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи получил мышечное повреждение в первом тайме стыкового матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:3), из-за которого пропустит несколько недель. Об этом сообщает The Times.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    

По информации источника, швейцарский футболист не сможет принять участие в матчах английской Премьер-Лиги с «Ньюкаслом» (15 февраля) и с «Ливерпулем» (23 февраля). Также Аканджи не сыграет в ответной встрече с «Реалом» в Лиге чемпионов, которая состоится 19 февраля.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее в СМИ появлялись сведения, что 29-летний защитник может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы, полученной в матче со «сливочными».

Материалы по теме
«Ман Сити» рискует потерять основного защитника до конца сезона из-за травмы — FPL MCFC

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android