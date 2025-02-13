Аканджи пропустит матчи с «Реалом» и «Ливерпулем» из-за травмы — The Times
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Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи получил мышечное повреждение в первом тайме стыкового матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:3), из-за которого пропустит несколько недель. Об этом сообщает The Times.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19' 1:1 Мбаппе – 60' 2:1 Холанд – 80' 2:2 Диас – 86' 2:3 Беллингем – 90+2'
По информации источника, швейцарский футболист не сможет принять участие в матчах английской Премьер-Лиги с «Ньюкаслом» (15 февраля) и с «Ливерпулем» (23 февраля). Также Аканджи не сыграет в ответной встрече с «Реалом» в Лиге чемпионов, которая состоится 19 февраля.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ранее в СМИ появлялись сведения, что 29-летний защитник может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы, полученной в матче со «сливочными».
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