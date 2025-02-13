Аканджи пропустит матчи с «Реалом» и «Ливерпулем» из-за травмы — The Times

Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи получил мышечное повреждение в первом тайме стыкового матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:3), из-за которого пропустит несколько недель. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, швейцарский футболист не сможет принять участие в матчах английской Премьер-Лиги с «Ньюкаслом» (15 февраля) и с «Ливерпулем» (23 февраля). Также Аканджи не сыграет в ответной встрече с «Реалом» в Лиге чемпионов, которая состоится 19 февраля.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что 29-летний защитник может пропустить оставшуюся часть сезона из-за травмы, полученной в матче со «сливочными».

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