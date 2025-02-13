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Шалимов — о Соболеве в «Зените»: пока он третий номер среди центрфорвардов

Шалимов — о Соболеве в «Зените»: пока он третий номер среди центрфорвардов
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Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал ситуацию с отсутствием нападающего «Зенита» Александра Соболева в заявке на финал Winline Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком» (3:0).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Энрике – 16'     0:2 Вендел – 28'     0:3 Кассьерра – 32'    
Удаления: Мартинс – 71' / нет

«Он не играл в финале, и в целом пока он третий номер среди центрфорвардов после Кассьерры и Лусиано. Вероятно, когда он только пришёл в команду, была некая договоренность о том, что играть он будет много, будут ставить, и всё зависит от того, как проявит себя. Осенью проявить себя не получилось, но на сборах Соболев забивает», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Александр Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака» минувшим летом. За этот период игрок провёл 17 матчей во всех турнирах, где отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующий контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

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