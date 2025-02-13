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«Манчестер Юнайтед» может купить защитника из Бундеслиги за € 90 млн — Bild

«Манчестер Юнайтед» может купить защитника из Бундеслиги за € 90 млн — Bild
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 22-летнему центральному защитнику «РБ Лейпциг» Кастелло Люкеба. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, контракт французского футболиста включает в себя пункт об отступных в размере € 90 млн. В окружении Люкеба считают, что его переход из «РБ Лейпциг» в «Манчестер Юнайтед» может стать «мегатрансфером».

Защитник выступает в составе немецкой команды с лета 2023 года. В нынешнем сезоне Люкеба принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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