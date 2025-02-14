Самый талантливый молодой китайский футболист получил травму, повлёкшую смерть мозга

18-летний защитник китайского «Бэйцзин Гоань» Го Цзясюань неделю находится на аппарате искусственного жизнеобеспечения после травмы, полученной во время товарищеского матча с «Алькобендасом» в Мадриде. У футболиста диагностирована смерть мозга. Об этом сообщает South China Morning Post.

По информации источника, после экстренной госпитализации игроку диагностировали обильное внутричерепное кровотечение, которое почти не оставляет шансов на восстановление. Отмечается, что в Испании футболиста планировали отключить от аппарата искусственного жизнеобеспечения. Однако семья спортсмена смогла убедить руководство клуба и Китайскую футбольную ассоциацию покрыть расходы на его лечение в Испании и транспортировку в Китай.

Го Цзясюань выступает за «Бэйцзин Гоань» с 2023 года. Он также вызывался в сборную Китая U17. В 2023 году Го проходил стажировку в «Баварии» как самый талантливый молодой китайский футболист.