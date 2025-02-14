Стало известно, почему Дьёкереш может отказаться от перехода в «МЮ» Аморима

«Манчестер Юнайтед» намерен усилить позицию центрального нападающего грядущим летом. Об этом сообщает The Athletic.

В качестве наиболее подходящего кандидата называется нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш, с которым уже работал главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим, пока возглавлял этот португальский клуб.

Однако, по информации источника, маловероятно, что шведский футболист примет решение перейти в «Манчестер Юнайтед», поскольку он хочет присоединиться к команде, участвующей в Лиге чемпионов. В свою очередь, манкунианцы могут отказаться от идеи инвестировать большую сумму в нападающего, которому в июне исполнится 27 лет.

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