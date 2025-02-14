Полузащитник «Арсенала» Сака может пропустить ещё восемь недель из-за травмы — The Sun

Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака, возможно, пропустит ещё восемь недель из-за риска обострения травмы. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета, у которого остались только Леандро Троссард, Рахим Стерлинг и 17-летний Итан Нванери в качестве атакующих полузащитников, не станет рисковать ещё больше, пока Сака полностью не восстановится. Из-за нежелания тренера рисковать, вингер может остаться вне игры в общей сложности на четыре месяца.

Напомним, 23-летний англичанин покинул поле на 24-й минуте матча 17-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (5:1) 21 декабря. Позже игрок перенёс операцию на подколенном сухожилии. Всего в нынешнем сезоне нападающий сыграл в 16 матчах АПЛ за «канониров», в которых забил пять голов и сделал 10 результативных передач. Также на счету Саки четыре забитых мяча и два голевых паса в пяти матчах Лиги чемпионов.