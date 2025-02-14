Роналду одним предложением отреагировал на победу «Аль-Насра» в игре с «Аль-Ахли»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями после матча 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Ахли» (2:3). 40-летний футболист не отметился результативными действиями в этой игре и был заменён на 76-й минуте.

«До самого конца!» — написал Роналду в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

«Аль-Наср» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 44 очка за 20 матчей. «Аль-Ахли» заработал 38 очков после 20 игр и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Аль-Иттихад», у которого 49 очков за 19 игр.

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