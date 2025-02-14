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Дешам объявил о возвращении Мбаппе в сборную Франции

Дешам объявил о возвращении Мбаппе в сборную Франции
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам анонсировал вызов нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе на мартовские встречи «трёхцветных». 20 и 23 марта французская национальная команда сыграет с Хорватией в матчах 1/4 финала Лиги наций.

«Да, он [Мбаппе] будет частью команды», — приводит слова Дешама журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

26-летний нападающий не был вызван в расположение сборной Франции на октябрьские и ноябрьские матчи Лиги наций. В СМИ появлялась информация, что Мбаппе попросил Дешама не вызывать его в национальную команду, чтобы он мог быстрее пройти процесс адаптации в «Реале».

В составе «трёхцветных» нападающий принял участие в 86 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 48 голами и 35 результативными передачами.

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