Игрок «Вест Хэма» Пакета обещал «подарить» брату жёлтую карточку ради ставки — Mirror

Атакующий полузащитник «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета, обвиняемый в преднамеренном нарушении правил с целью повлиять на рынок ставок, обещал «подарить» жёлтую карточку на день рождения своему брату Матеусу. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, бразилец пообещал своему брату получить жёлтую карточку в качестве подарка на его день рождения, чтобы тот смог на неё поставить и заработать денег. Отмечается, что эти сведения включили в окончательный отчёт комиссии.

Напомним, полузащитник обвиняется в преднамеренном получении жёлтых карточек как минимум в четырёх матчах — с «Лестер Сити» (12 ноября 2022 года), с «Астон Виллой» (12 марта 2023 года), с «Лидс Юнайтед» (21 мая 2023 года) и с «Борнмутом» (12 августа 2023 года). Сам футболист отвергает все обвинения.