Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Вест Хэма» Пакета обещал «подарить» брату жёлтую карточку ради ставки — Mirror

Игрок «Вест Хэма» Пакета обещал «подарить» брату жёлтую карточку ради ставки — Mirror
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий полузащитник «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета, обвиняемый в преднамеренном нарушении правил с целью повлиять на рынок ставок, обещал «подарить» жёлтую карточку на день рождения своему брату Матеусу. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, бразилец пообещал своему брату получить жёлтую карточку в качестве подарка на его день рождения, чтобы тот смог на неё поставить и заработать денег. Отмечается, что эти сведения включили в окончательный отчёт комиссии.

Напомним, полузащитник обвиняется в преднамеренном получении жёлтых карточек как минимум в четырёх матчах — с «Лестер Сити» (12 ноября 2022 года), с «Астон Виллой» (12 марта 2023 года), с «Лидс Юнайтед» (21 мая 2023 года) и с «Борнмутом» (12 августа 2023 года). Сам футболист отвергает все обвинения.

Материалы по теме
Официально
«Вест Хэм» объявил о досрочном возвращении Уорд-Прауса из аренды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android