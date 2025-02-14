Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ПАОК в меньшинстве уступил «Стяуа» в матче ЛЕ, Оздоев вышел на поле на 69-й минуте

Завершился первый стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы между греческим ПАОКом и румынским «Стяуа». Игра проходила на стадионе «Тумба» (Салоники). В качестве главного арбитра встречи выступил Лоуренс Виссер из Бельгии. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте счёт в матче открыл нападающий ПАОКа Мбвана Саматта. В компенсированное к первому тайму время был удалён полузащитник хозяев Тайсон. В начале второго тайма хавбек «Стяуа» Андрей Георгицэ восстановил равновесие. На 60-й минуте защитник Джойским Дава Чаконте вывел гостей вперёд.

Российский полузащитник Магомед Оздоев вышел на поле на 69-й минуте. Нападающий Фёдор Чалов провёл матч на скамейке запасных.

Ответный стыковой матч между ПАОКом и «Стяуа» состоится 20 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Националэ» в Бухаресте. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

Материалы по теме Магомед Оздоев сможет принять участие в матче ПАОКа со «Стяуа», несмотря на бан в Греции

Российские футболисты за рубежом: