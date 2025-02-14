«Рома» в меньшинстве сыграла вничью с «Порту» в стыковом матче Лиги Европы

Завершился первый стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы между «Порту» и «Ромой». Игра проходила на стадионе «Драгау» в Порту. В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Штилер из Германии. Матч закончился со счётом 1:1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В компенсированное к первому тайму время счёт открыл полузащитник «Ромы» Зеки Челик. На 67-й минуте защитник «Порту» Франсишку Моура восстановил равновесие. На 72-й минуте полузащитник гостей Бриан Кристанте получил красную карточку.

Ответный стыковой матч между «Порту» и «Ромой» состоится 20 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: