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Результаты первых стыковых матчей Лиги Европы 13 февраля

Результаты первых стыковых матчей Лиги Европы 13 февраля
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В четверг, 13 февраля, прошли первые стыковые матчи Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты первых стыковых матчей Лиги Европы 13 февраля:

  • «Ференцварош» — «Виктория Пльзень» — 1:0;
  • «Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад» — 1:2;
  • «Юнион» — «Аякс» — 0:2;
  • «Фенербахче» — «Андерлехт» — 3:0;
  • «Порту» — «Рома» — 1:1;
  • «АЗ Алкмар» — «Галатасарай» — 4:1;
  • ПАОК — «Стяуа» — 1:2;
  • «Твенте» — «Будё-Глимт» — 2:1.

Ответные матчи пройдут 20 февраля.

Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта», которая в финале турнира в минувшем сезоне разгромила «Байер» со счётом 3:0.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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