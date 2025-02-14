Результаты первых стыковых матчей Лиги Европы 13 февраля
В четверг, 13 февраля, прошли первые стыковые матчи Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.
Результаты первых стыковых матчей Лиги Европы 13 февраля:
- «Ференцварош» — «Виктория Пльзень» — 1:0;
- «Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад» — 1:2;
- «Юнион» — «Аякс» — 0:2;
- «Фенербахче» — «Андерлехт» — 3:0;
- «Порту» — «Рома» — 1:1;
- «АЗ Алкмар» — «Галатасарай» — 4:1;
- ПАОК — «Стяуа» — 1:2;
- «Твенте» — «Будё-Глимт» — 2:1.
Ответные матчи пройдут 20 февраля.
Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта», которая в финале турнира в минувшем сезоне разгромила «Байер» со счётом 3:0.
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