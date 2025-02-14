В четверг, 13 февраля, прошли первые стыковые матчи Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты первых стыковых матчей Лиги Европы 13 февраля:

«Ференцварош» — «Виктория Пльзень» — 1:0;

«Мидтьюлланн» — «Реал Сосьедад» — 1:2;

«Юнион» — «Аякс» — 0:2;

«Фенербахче» — «Андерлехт» — 3:0;

«Порту» — «Рома» — 1:1;

«АЗ Алкмар» — «Галатасарай» — 4:1;

ПАОК — «Стяуа» — 1:2;

«Твенте» — «Будё-Глимт» — 2:1.

Ответные матчи пройдут 20 февраля.

Действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта», которая в финале турнира в минувшем сезоне разгромила «Байер» со счётом 3:0.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: