«Копенгаген» проиграл «Хайденхайму» в стыковом матче Лиги конференций
Поделиться
Закончился первый стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги конференций между датским «Копенгагеном» и немецким «Хайденхаймом». Игра проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). В качестве главного арбитра встречи выступил Анастасиос Папапетру из Греции. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.
Лига конференций . Стыковые матчи. 1-й матч
13 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
1 : 2
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце, Германия
1:0 Дж. Ларссон – 45+1' 1:1 Келлер – 59' 1:2 Зирслебен – 85'
На 45+1-й минуте Джордан Ларссон нападающий хозяев Джордан Ларссон открыл счёт в матче. На 59-й минуте Томас Келлер сравнял счёт. На 85-й минуте Тим Зирслебен вывел гостей вперёд.
Ответный стыковой матч между командами состоится 20 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Фойт-Арена» в Хайденхайме-на-Бренце. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.
Комментарии
- 14 февраля 2025
-
01:35
-
01:24
-
01:02
-
00:59
-
00:59
-
00:58
-
00:57
-
00:50
-
00:30
-
00:28
-
00:22
-
00:13
-
00:10
- 13 февраля 2025
-
23:48
-
23:35
-
23:29
-
23:17
-
23:16
-
23:06
-
23:05
-
22:53
-
22:43
-
22:41
-
22:38
-
22:34
-
22:24
-
22:22
-
22:07
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:45
-
21:36
-
21:30
-
21:26