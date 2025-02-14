«Копенгаген» проиграл «Хайденхайму» в стыковом матче Лиги конференций

Закончился первый стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги конференций между датским «Копенгагеном» и немецким «Хайденхаймом». Игра проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). В качестве главного арбитра встречи выступил Анастасиос Папапетру из Греции. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 45+1-й минуте Джордан Ларссон нападающий хозяев Джордан Ларссон открыл счёт в матче. На 59-й минуте Томас Келлер сравнял счёт. На 85-й минуте Тим Зирслебен вывел гостей вперёд.

Ответный стыковой матч между командами состоится 20 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Фойт-Арена» в Хайденхайме-на-Бренце. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.