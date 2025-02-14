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«Копенгаген» проиграл «Хайденхайму» в стыковом матче Лиги конференций

«Копенгаген» проиграл «Хайденхайму» в стыковом матче Лиги конференций
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Закончился первый стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги конференций между датским «Копенгагеном» и немецким «Хайденхаймом». Игра проходила на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). В качестве главного арбитра встречи выступил Анастасиос Папапетру из Греции. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Лига конференций . Стыковые матчи. 1-й матч
13 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
1 : 2
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце, Германия
1:0 Дж. Ларссон – 45+1'     1:1 Келлер – 59'     1:2 Зирслебен – 85'    

На 45+1-й минуте Джордан Ларссон нападающий хозяев Джордан Ларссон открыл счёт в матче. На 59-й минуте Томас Келлер сравнял счёт. На 85-й минуте Тим Зирслебен вывел гостей вперёд.

Ответный стыковой матч между командами состоится 20 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Фойт-Арена» в Хайденхайме-на-Бренце. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

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