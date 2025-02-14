«Бетис» победил «Гент» в стыковом матче Лиги конференций
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Закончился первый стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги конференций между бельгийским «Гентом» и испанским «Бетисом». Игра проходила на стадионе «Планет Груп Арена» в Генте (Бельгия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хорациу Фешник из Румынии. Гости одержали победу со счётом 3:0.
Лига конференций . Стыковые матчи. 1-й матч
13 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Гент
Гент, Бельгия
Окончен
0 : 3
Бетис
Севилья, Испания
0:1 Антони – 47' 0:2 Бакамбу – 72' 0:3 Альтмира – 84'
На 47-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Бетиса» Антони. На 72-й минуте Седрик Бакамбу увеличил преимущество своей команды. На 84-й минуте Серхи Альтмира забил третий гол гостей.
Ответный стыковой матч между командами состоится 20 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.
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