Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бетис» победил «Гент» в стыковом матче Лиги конференций

«Бетис» победил «Гент» в стыковом матче Лиги конференций
Комментарии

Закончился первый стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги конференций между бельгийским «Гентом» и испанским «Бетисом». Игра проходила на стадионе «Планет Груп Арена» в Генте (Бельгия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хорациу Фешник из Румынии. Гости одержали победу со счётом 3:0.

Лига конференций . Стыковые матчи. 1-й матч
13 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Гент
Гент, Бельгия
Окончен
0 : 3
Бетис
Севилья, Испания
0:1 Антони – 47'     0:2 Бакамбу – 72'     0:3 Альтмира – 84'    

На 47-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Бетиса» Антони. На 72-й минуте Седрик Бакамбу увеличил преимущество своей команды. На 84-й минуте Серхи Альтмира забил третий гол гостей.

Ответный стыковой матч между командами состоится 20 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

Календарь Лиги конференций
Турнирная таблица Лиги конференций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android