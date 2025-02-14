«Бетис» победил «Гент» в стыковом матче Лиги конференций

Закончился первый стыковой матч за право сыграть в 1/8 финала Лиги конференций между бельгийским «Гентом» и испанским «Бетисом». Игра проходила на стадионе «Планет Груп Арена» в Генте (Бельгия). В качестве главного арбитра встречи выступил Хорациу Фешник из Румынии. Гости одержали победу со счётом 3:0.

На 47-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Бетиса» Антони. На 72-й минуте Седрик Бакамбу увеличил преимущество своей команды. На 84-й минуте Серхи Альтмира забил третий гол гостей.

Ответный стыковой матч между командами состоится 20 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.