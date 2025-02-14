Результаты первых стыковых матчей Лиги конференций 13 февраля
13 февраля прошли первые стыковые матчи Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.
Результаты первых стыковых матчей Лиги Европы 13 февраля
- ТСЦ (Сербия) – «Ягеллония» (Польша) — 1:3.
- «Викингур» Р (Исландия) – «Панатинаикос» (Греция) — 2:1.
- «Мольде» (Норвегия) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — 0:1.
- «Целе» (Словения) – АПОЭЛ (Кипр) — 2:2.
- «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) – «Олимпия» Л (Словения) — 1:0.
- «Омония» (Кипр) – «Пафос» (Кипр) — 1:1.
- «Гент» (Бельгия) – «Бетис» (Испания) — 0:3.
- «Копенгаген» (Дания) – «Хайденхайм» (Германия) — 1:2.
Ответные матчи пройдут 20 февраля.
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