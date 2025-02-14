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Дешам назвал единственного кандидата на пост главного тренера сборной Франции

Дешам назвал единственного кандидата на пост главного тренера сборной Франции
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о Зинедине Зидане и назвал его основным кандидатом на пост тренера национальной команды.

«Между нами царит большое уважение. В последний раз мы виделись летом 2023 года, мы должны увидеться снова следующим летом по тем же причинам. Зидан — очень хороший кандидат, естественный и, я бы добавил, ожидаемый. А потом я не знаю, захочет ли он этого», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Ранее Дешам объявил о решении покинуть сборную Франции в 2026 году. Под его руководством сборная Франции выиграла чемпионат мира 2018 года и Лигу наций 2021 года.

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