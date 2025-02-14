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Раньери: судья ждал, когда что-то случится в штрафной, чтобы отдать «Порту» победу

Раньери: судья ждал, когда что-то случится в штрафной, чтобы отдать «Порту» победу
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Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери раскритиковал судейство после первого стыкового матча с «Порту» (1:1) в Лиге Европы.

Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
20 февраля 2025, четверг. 20:45 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Порту
Порту, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чего я не могу понять, так это как возможно, что господин Розетти, которого весь мир знает как порядочного и абсолютно честного человека, отправляет в Порту арбитра, у которого в 22 матчах команды-гости смогли добиться только девяти ничьих? Все остальные игры завершились победами хозяев. Ты порядочный человек, но знаешь ли ты об этом? Атмосфера накалённая, толпа давит, а он поддаётся их влиянию, и ты назначаешь его на этот матч? Я не понимаю почему. Он ходил, угрожал карточками одним, раздавал их другим. На мой взгляд, он ждал, когда что-то случится в штрафной, чтобы отдать им победу. Это было очевидно. Именно поэтому ребята были раздражены, потому что так нельзя», — приводит слова Раньери Football Italia.

Ответный матч пройдёт 20 февраля.

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