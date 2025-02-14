Раньери: судья ждал, когда что-то случится в штрафной, чтобы отдать «Порту» победу

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери раскритиковал судейство после первого стыкового матча с «Порту» (1:1) в Лиге Европы.

«Чего я не могу понять, так это как возможно, что господин Розетти, которого весь мир знает как порядочного и абсолютно честного человека, отправляет в Порту арбитра, у которого в 22 матчах команды-гости смогли добиться только девяти ничьих? Все остальные игры завершились победами хозяев. Ты порядочный человек, но знаешь ли ты об этом? Атмосфера накалённая, толпа давит, а он поддаётся их влиянию, и ты назначаешь его на этот матч? Я не понимаю почему. Он ходил, угрожал карточками одним, раздавал их другим. На мой взгляд, он ждал, когда что-то случится в штрафной, чтобы отдать им победу. Это было очевидно. Именно поэтому ребята были раздражены, потому что так нельзя», — приводит слова Раньери Football Italia.

Ответный матч пройдёт 20 февраля.

Материалы по теме «Рома» в меньшинстве сыграла вничью с «Порту» в стыковом матче Лиги Европы

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире