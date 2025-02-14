«Весной ждём от него фееричного футбола». Тимощук — о голах Соболева за «Зенит» на сборах

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал об ожиданиях от игры нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева весной 2025 года.

«Сами видите, сколько Соболев забил на сборах. Он старается, хочет себя проявить. В атаке у нас большая конкуренция, а она порождает качество. Саше надо дать время на адаптацию. Всё зависит от него. В большом коллективе нужна самоотдача, спортивный огонь. На данном этапе у Соболева хорошо получается помочь команде. Надеюсь, весной мы увидим другого Соболева. Мы ждём от него забитых мячей, фееричного футбола. Мы его такого знаем и воспринимаем», — сказал Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

27-летний нападающий Александр Соболев перешёл в «Зенит» из московского «Спартака» в августе 2024 года. В текущем сезоне на счету форварда 12 матчей в РПЛ без результативных действий (один — за «Спартак», 11 — за «Зенит») и пять матчей Кубка России в составе петербуржцев с двумя голами и одним результативным пасом.

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