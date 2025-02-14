Егор Пруцев перешёл из «Црвены Звезды» в «Целе» на правах аренды

22-летний российский атакующий полузащитник белградской «Црвены Звезды» Егор Пруцев проведёт остаток сезона-2024/2025 в словенском «Целе» на правах аренды, сообщает портал Transfermarkt. Ранее Пруцев-младший уже выступал за «Целе» в аренде из «Црвены Звезды» в сезоне-2023/2024.

В текущем сезоне на счету Егора 13 матчей за сербский клуб во всех турнирах и два результативных паса, его контракт с «Црвеной Звездой» действует до конца июня 2026 года. Футболист является воспитанником клубной академии «Сочи», также выступал в России за ивановский «Текстильщик» и нижнекамский «Нефтехимик».

В августе 2022 года Егор Пруцев перешёл из «Сочи» в «Црвену Звезду», сумма трансферной компенсации, по данным Transfermarkt, составила € 0,9 млн.

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