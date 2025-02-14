Стала известна позиция «Реала» по возможной продаже Винисиуса в Саудовскую Аравию — Relevo

Стали известны планы руководства мадридского «Реала» в связи с информацией о трансферном интересе к 24-летнему бразильскому нападающему Винисиусу Жуниору из Саудовской Аравии, сообщает испанское издание Relevo.

По данным источника, клуб недоволен возникшей шумихой в СМИ, но сохраняет спокойствие, поскольку контракт Винисиуса с «Реалом» действует до 2027 года и содержит пункт об отступных в размере € 1 млрд. Сообщается, что «сливочные» не рассматривают возможность продажи Винисиуса и самостоятельно решат, когда продлить с футболистом контракт.

Ранее появилась информация о якобы отказе Винисиуса Жуниора продлить контракт с «Реалом» и предметном трансферном интересе к игроку со стороны клубов из Саудовской Аравии.

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