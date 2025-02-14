Арне Слоту могут увеличить дисквалификацию после скандального матча с «Эвертоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот может получить дисквалификацию на два или более матчей, если Футбольная ассоциация (FA) решит наказать его за комментарии в адрес арбитра Майкла Оливера после матча чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:2).

Слот был удалён Оливером за слова, сказанные в адрес судьи после окончания матча. Дисциплинарный комитет FA примет решение на основании собственных наблюдений и отчёта Оливера, который уже был подан. Обвинение в недисциплинированном поведении против Слота может быть выдвинуто уже в пятницу утром.

Напомним, после гола полузащитник «Эвертона» Абдулай Дукуре отправился праздновать гол к сектору с болельщиками «Ливерпуля», что спровоцировало перепалку с игроками «красных», в частности с хавбеком Кёртисом Джонсом. По итогам стычки главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот, а также футболисты Кёртис Джонс и Абдулай Дукуре получили красные карточки.

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