Венсан Компани высказался о плохой игре «Баварии» на выезде в Лиге чемпионов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани отреагировал на вопрос о плохой выездной форме своей команды в Лиге чемпионов в сезоне-2024/2025.

«Я думаю, вопрос нормальный. Это факт. Но я остаюсь при своём мнении, что мы всегда хорошо реагировали, извлекали уроки и реагировали правильно. На этот раз это две игры, а не одна. Наша цель — продолжать развиваться. Я чувствую, что мы черпаем огонь из тех игр, которые у нас были. Но психология этой игры отличается, потому что у нас две игры. «Селтик« также должен приехать к нам, и у нас хорошая атмосфера», — сказал Компани на пресс-конференции.

На общем групповом этапе Лиги чемпионов текущего сезона «Бавария» набрала три очка в четырёх выездных матчах, потерпев поражения от «Астон Виллы» (0:1), «Барселоны» (1:4) и «Фейеноорда» (0:3). При этом на своём поле мюнхенцы одержали победы во всех четырёх играх турнира. 12 февраля «Бавария» со счётом 2:1 обыграла на выезде «Селтик» из Глазго в первом стыковом матче Лиги чемпионов, ответная встреча состоится 18 февраля.

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