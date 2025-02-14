Неймар летом хочет вернуться в «Барселону» — Cadena Ser

Нападающий «Сантоса» Неймар хочет вернуться в европейский клуб в летнее трансферное окно, сообщает Cadena Ser.

По данным источника, бразильский футболист хочет вернуться в Европу и снова играть в лучших лигах мира, но для этого ему нужно убедить топ-клубы сделать на него ставку. Среди всех возможных предложений есть одно, которое он бы принял без раздумий — это «Барселона».

Отмечается, Неймар перешёл в «Сантос», чтобы перезапустить свою профессиональную карьеру. Там он снова попытается показать свой лучший футбол, защищая цвета «Сантоса» в менее требовательном чемпионате, каким является бразильская лига.

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