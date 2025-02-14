Анчелотти провёл жесткий разговор с игроками «Реала» в перерыве матча с «Ман Сити» — Marca

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провёл жёсткий разговор с футболистами в перерыве первого стыкового матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:3), сообщает Marca. После первого тайма «Манчестер Сити» вёл со счётом 1:0.

По данным источника, жесткий разговор в перерыве недавнего дерби стал поворотным моментом. Он не просто повлиял на тех, к кому был обращён, но и на всех остальных игроков, которые поняли четкий посыл: «Если через пять минут не сделаете, что сказано, последуют замены».

Отмечается, после этих слов Модрич, Камавинга и Браим уже разогревались с первых секунд второго тайма, показывая серьёзность ситуации. Это послание глубоко запало в сознание игроков, которые поняли, что поддерживать друг друга нужно не только в социальных сетях, но и на поле.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире