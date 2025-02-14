Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти провёл жесткий разговор с игроками «Реала» в перерыве матча с «Ман Сити» — Marca

Анчелотти провёл жесткий разговор с игроками «Реала» в перерыве матча с «Ман Сити» — Marca
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провёл жёсткий разговор с футболистами в перерыве первого стыкового матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:3), сообщает Marca. После первого тайма «Манчестер Сити» вёл со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Холанд – 19'     1:1 Мбаппе – 60'     2:1 Холанд – 80'     2:2 Диас – 86'     2:3 Беллингем – 90+2'    

По данным источника, жесткий разговор в перерыве недавнего дерби стал поворотным моментом. Он не просто повлиял на тех, к кому был обращён, но и на всех остальных игроков, которые поняли четкий посыл: «Если через пять минут не сделаете, что сказано, последуют замены».

Отмечается, после этих слов Модрич, Камавинга и Браим уже разогревались с первых секунд второго тайма, показывая серьёзность ситуации. Это послание глубоко запало в сознание игроков, которые поняли, что поддерживать друг друга нужно не только в социальных сетях, но и на поле.

Материалы по теме
«Сладкая месть за Винисиуса». В Европе восхваляют «Реал» и проходятся по Гвардиоле
«Сладкая месть за Винисиуса». В Европе восхваляют «Реал» и проходятся по Гвардиоле
Календарь Лиги чемпионов

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android