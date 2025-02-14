Представитель Саудовской Про-Лиги – о Салахе: есть ощущение, что нас используют

В Саудовской Аравии считают, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не покинет клуб в ближайшее время.

«Есть ощущение, что нас используют в переговорах по контракту. Мы хотим подписать его — это не секрет. Но все меньше признаков того, что он действительно рассматривает такой вариант. «Ливерпуль» в этом сезоне в отличной форме, а он снова забивает, как пять лет назад», — приводит слова одного из старшего советников Саудовской Про-лиги i Paper.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии проявляют интерес к футболисту. Форвард выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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