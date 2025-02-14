Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель Саудовской Про-Лиги – о Салахе: есть ощущение, что нас используют

Представитель Саудовской Про-Лиги – о Салахе: есть ощущение, что нас используют
Комментарии

В Саудовской Аравии считают, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не покинет клуб в ближайшее время.

«Есть ощущение, что нас используют в переговорах по контракту. Мы хотим подписать его — это не секрет. Но все меньше признаков того, что он действительно рассматривает такой вариант. «Ливерпуль» в этом сезоне в отличной форме, а он снова забивает, как пять лет назад», — приводит слова одного из старшего советников Саудовской Про-лиги i Paper.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии проявляют интерес к футболисту. Форвард выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Материалы по теме
Салах побил очередной рекорд в АПЛ
Истории
Салах побил очередной рекорд в АПЛ

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android