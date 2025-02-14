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Варан: мотивация Роналду в 40 лет сложно поддаётся анализу

Варан: мотивация Роналду в 40 лет сложно поддаётся анализу
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Бывший футболист «Реала» Рафаэль Варан высказался об экс-партнёре по мадридскому клубу Криштиану Роналду, который сейчас выступает в «Аль-Насре».

«Он хочет быть недосягаемым в плане рекордов и оставить неизгладимый след в футболе на тысячи лет, если это возможно. Его главная мотивация в 40 лет – сложно поддаётся анализу, ведь он уже давно выиграл всё, но дело точно не в деньгах.

Это больше о стремлении быть исключительным. Он никогда не говорил о возрастном лимите в плане завершения карьеры. Для него возможно всё. Когда он достигает предела, он хочет идти дальше. Думаю, он остановится только тогда, когда больше не сможет», — приводит слова Варана Goal со ссылкой на L’Equipe.

Ранее Роналду заявил, что его цель забить 1000 голов. Сейчас на его счету 924 гола.

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