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Головин стал лучшим игроком «Монако» по четырём показателям в проигранном матче ЛЧ

Головин стал лучшим игроком «Монако» по четырём показателям в проигранном матче ЛЧ
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Телеграм-канал статистического оператора Opta Sports опубликовал статистику 28-летнего российского полузащитника «Монако» Александра Головина в проигранном стыковом матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1).

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
12 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
0 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Павлидис – 48'    
Удаления: Мусрати – 52' / нет

Головин вышел в стартовом составе монегасков и провёл на поле 66 минут. За это время Александр нанёс один удар по воротам весом 0.02 xG и выполнил три передачи под удар — больше, чем все остальные футболисты «Монако» (два).

Россиянин стал лучшим игроком матча по проценту удачных обводок (три успешных из трёх попыток, 100%), а также лучшим в своей команде по проценту выигранных единоборств (9 из 12, 75%) и количеству точных передач в финальную треть (девять). Помимо этого, на счету Александра два отбора и три заработанных на себе фола.

В текущем сезоне Головин провёл за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в том числе девять в Лиге чемпионов, забил три гола во французской Лиге 1 и выполнил один результативный пас в ЛЧ.

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Видео: В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10

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