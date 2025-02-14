Головин стал лучшим игроком «Монако» по четырём показателям в проигранном матче ЛЧ

Телеграм-канал статистического оператора Opta Sports опубликовал статистику 28-летнего российского полузащитника «Монако» Александра Головина в проигранном стыковом матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1).

Головин вышел в стартовом составе монегасков и провёл на поле 66 минут. За это время Александр нанёс один удар по воротам весом 0.02 xG и выполнил три передачи под удар — больше, чем все остальные футболисты «Монако» (два).

Россиянин стал лучшим игроком матча по проценту удачных обводок (три успешных из трёх попыток, 100%), а также лучшим в своей команде по проценту выигранных единоборств (9 из 12, 75%) и количеству точных передач в финальную треть (девять). Помимо этого, на счету Александра два отбора и три заработанных на себе фола.

В текущем сезоне Головин провёл за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в том числе девять в Лиге чемпионов, забил три гола во французской Лиге 1 и выполнил один результативный пас в ЛЧ.

Видео: В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10